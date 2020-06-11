2020-06-11T10:10:06+03:00
Происшествия

Житель Ленобласти полгода занимался сексом с 15-летней школьницей

Ему грозит до четырех лет тюрьмы
Петр КИБЕР
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19-летнего ромео из гатчинского района будут судить за связь с 15-летней школьницей.19-летнего ромео из гатчинского района будут судить за связь с 15-летней школьницей.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Следственное управление Следкома России по Ленинградской области завело уголовное дело на жителя Гатчинского района, который полгода спал с 15-летней школьницей. Теперь мужчине грозит тюрьма.

- 10 старшим следователем следственного отдела по городу Гатчина возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего жителя города Коммунар, который в период с 1 июня 2019 по 23 февраля 2020 совершал половое сношение девушкой 2005 года рождения, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Впрочем, сама уроженка Пензенской области потерпевшей себя не считает. Поэтому до суда ее кавалера оставили под подпиской о невыезде. По статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» гатчинскому ромео грозит до четырех лет лишения свободы. Впрочем, закон предусматривает наказание и в виде общественных либо принудительных работ.

Напомним, что в понедельник, в том же Гатчинском районе был задержан 30-летний репетитор, который вместе с занятиями музыкой развращал свою 13-летнюю ученицу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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