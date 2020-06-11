2020-06-11T10:22:21+03:00
Происшествия

Младенца загрызла домашняя собака в Санкт-Петербурге

На малыша налетел джек-рассел, когда мать отвлеклась
Лилия КОЗЛОВА
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Новорожденного ребенка загрыз домашний пес в Санкт-ПетербургеНоворожденного ребенка загрыз домашний пес в Санкт-ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге врачи спасают младенца, которого жестоко загрызла домашняя собака. Днем в среду, 10 июня 2020 года, маленький мальчик, родившийся в середине мая, был госпитализирован с множественными укусами и переломом после того, как на него напал пес породы джек-рассел. Полиция выясняет обстоятельства того, как это произошло.

- А 15:20 часов 10 июня из квартиры дома 272 по Приморскому шоссе города Сестрорецк бригадой скорой помощи в тяжелом состоянии был госпитализирован младенец после нападения собаки, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Пес растерзал ребенка, который появился на свет только 15 мая, с особой жестокостью. У мальчика диагностировали закрытый перелом левого бедра, множество укусов грудной клетки, рук и ног.

ЧП произошло с днем по недосмотру 30-летней матери. Полиция выяснила, что семья не полная, неблагополучная. Еще 4 июня в отношении нее был составлен административный протокол за неисполнение родительских обязанностей. Сейчас проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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