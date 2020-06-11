2020-06-11T10:29:24+03:00
Общество

За сутки в Санкт-Петербурге на коронавирус проверили больше 20 тысяч человек

Кроме уже заболевших, под медицинским наблюдением находится 3898 горожан
Петр КИБЕР
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За сутки на коронавирус проверили больше 20 тысяч человек.За сутки на коронавирус проверили больше 20 тысяч человек.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Оперативный штаб Санкт-Петербурга привел новые данные на утро 11 июня. Так, за минувшие сутки были обследованы на коронавирусную инфекцию больше 20 тысяч горожан. Это один из самых высоких показателей за все время.

- За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 20 592 человека. Под медицинским наблюдением находится 3898 человек. Из них 179 - в обсерваторе, 749 - на самоизоляции, 2970 – контактные, - сообщает пресс-служба правительства Петербурга.

Кроме этого, за минувшие 24 часа на горячую линию «122» по вопросам, связанным с коронавирусом позвонили 986 раз.

В экстренной службе «112» зарегистрированы еще 376 обращений. 76 человек заявили о возвращении в Россию из другой страны, 109 звонков было перенаправлено в городскую службу скорой помощи, а 71 - в полицию. Остальные звонившие хотели получить справочную информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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