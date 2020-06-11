2020-06-11T10:34:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Карелии, последние новости на 11 июня 2020 года

Мы собрали все последние новости о коронавирусе в Карелии на 11 июня 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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Еще 17 человек заразились коронавирусом в Карелии на 11 июняЕще 17 человек заразились коронавирусом в Карелии на 11 июняФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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"Комсомолка" продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Карелии. Последние новости на 11 июня 2020 года - еще 17 человек заразились и 12 выздоровели. Также за последние сутки в республике были обследованы на наличие инфекции 1157 человек.

- За сутки в Карелии подтверждено 17 новых случаев заражения коронавирусом. 11 из них в Петрозаводске, 2 в Суоярви, в Сегеже – 2 человека, в Беломорске – 1 человек, в Муезерском районе (село Реболы) – 1 человек, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

Из 12 выздоровевших в Петрозаводске - 5, в Олонце - 3, в Пряжинском районе - 1, в Суоярви - 1, в Сегеже – 2.

Так, с начала пандемии в Карелии коронавирус подтвержден у 702 человек, из них 272 выздоровели и 5 скончались.

Также за последние сутки 10 человек были госпитализированы с внебольничной пневмонией. Всем пациентам будет проведено обследование на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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