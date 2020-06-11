2020-06-11T10:46:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ленинградской области, последние новости на 11 июня 2020 года

Мы собрали все последние новости о коронавирусе в Ленинградской области на 11 июня 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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Еще 54 человека заразились коронавирусом в Ленобласти на 11 июняЕще 54 человека заразились коронавирусом в Ленобласти на 11 июняФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Появились обновленные данные о коронавирусе в Ленинградской области. Последние новости на 11 июня 2020 года снова положительные - число выздоровевших почти в два раза больше числа зараженных. Летальных случаев зафиксировано не было.

- За последние сутки в Ленинградской области подтвердились еще 54 случая заражения коронавирусом. При этом полностью выздоровели 94 пациента, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

Так, с начала эпидемии в Ленобласти коронавирус был подтвержден у 3396 человек. Из них полностью выздоровели 2528 пациентов. Летальных случаев зарегистрировано 23. На данный момент с инфекцией борются 845 человек. С каждым днем число заболевших уменьшается.

В соседнем Санкт-Петербурге число выздоровевших за сутки также стало больше зараженных - 343 и 303 человек соотвественно. За все время эпидемии в Петербурге заразились 19769 человек, выздоровели 8864 и скончались 520.

ИСТОЧНИК KP.RU

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