Число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 11 июня 2020 года превысило 500 человек

11 Июнь 2020 2020-06-11T11:01:47+03:00

Еще 38 человек умерли от коронавируса в Петербурге на 11 июня 2020 года Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Мы собрали все последние новости о числе умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 11 июня 2020 года

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За последние сутки в России зафиксировано 174 летальных случая. Из них число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 11 июня 2020 года составило 38 человек. Таким образом с начала пандемии в Северной столице от инфекции скончались уже более 500 пациентов.

- В Санкт-Петербурге за последние сутки подтверждены еще 38 летальных случаев от коронавируса. Общее число умерших за все время эпидемии достигло 520 человек, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

За весь период в России от коронавируса скончались 6 532 человека.

Также в Санкт-Петербурге за последние сутки число выздоровевших превысило зараженных на 40 человек - выздоровели 343 горожанина и заразились 303. Всего с начала пандемии в Северной столице подтверждено 19769 случаев заболевания коронавирусом, из них 8864 вылечились. На данный момент с инфекцией борются 10385 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU