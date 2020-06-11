2020-06-11T11:01:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 11 июня 2020 года превысило 500 человек

Мы собрали все последние новости о числе умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 11 июня 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Еще 38 человек умерли от коронавируса в Петербурге на 11 июня 2020 годаЕще 38 человек умерли от коронавируса в Петербурге на 11 июня 2020 годаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

За последние сутки в России зафиксировано 174 летальных случая. Из них число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 11 июня 2020 года составило 38 человек. Таким образом с начала пандемии в Северной столице от инфекции скончались уже более 500 пациентов.

- В Санкт-Петербурге за последние сутки подтверждены еще 38 летальных случаев от коронавируса. Общее число умерших за все время эпидемии достигло 520 человек, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

За весь период в России от коронавируса скончались 6 532 человека.

Также в Санкт-Петербурге за последние сутки число выздоровевших превысило зараженных на 40 человек - выздоровели 343 горожанина и заразились 303. Всего с начала пандемии в Северной столице подтверждено 19769 случаев заболевания коронавирусом, из них 8864 вылечились. На данный момент с инфекцией борются 10385 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Смольный план восстановления работы городской медицины после коронавируса
Смольный рассказал, как с 1 сентября начнут работать школы в Санкт-Петербурге
Продавцов «веселящего газа» несовершеннолетним будут штрафовать до 50 тысяч рублей в Санкт-Петербурге
Новая вспышка коронавируса произошла в вахтовом городке в Карелии
Движение по трассе «Кола» перекроют 12 июня в Ленинградкой области
В Луге девушка на «Жигулях» сбила 20-летнего парня
Упаковка утеплителя влетела в лобовое стекло джипа, едущего по КАД в Санкт-Петербурге
Суд освободил петербуржца, угрожавшего взорвать Конституционный суд
Мосты не будут разводить в ночь с 12 на 13 июня в Санкт-Петербурге
Еще 303 человека заболели коронавирусом в Санкт-Петербурге
Число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 11 июня 2020 года превысило 500 человек
Коронавирус в Ленинградской области, последние новости на 11 июня 2020 года
Парки Петергофа, Павловска и других музеев откроются с 16 июня
Коронавирус в Карелии, последние новости на 11 июня 2020 года
За сутки в Санкт-Петербурге на коронавирус проверили больше 20 тысяч человек
Младенца загрызла домашняя собака в Санкт-Петербурге
Житель Ленобласти полгода занимался сексом с 15-летней школьницей
Вода в Финском заливе прогрелась до +18, но купаться там нельзя
Фура пропустила поворот и снесла отбойник на КАД
11 июня в Санкт-Петербурге будет не жарко и с дождями
Трое неизвестных избили пенсионеров, ворвавшись к ним в квартиру в Сосновом Бору
Храбрый петербуржец накрыл собой собаку во время огромного града
Стало известно, кто снес остановку вместе с пешеходами у «Проспекта Славы»
Легковушка снесла трех человек на остановке у метро «Проспект Славы»
На петербуржца завели уголовное дело за фиктивную прописку 17 мигрантов
Защитник «Зенита» Маммана вернулся к тренировкам после тяжелой травмы
Предприятия Санкт-Петербурга получили новую налоговую отсрочку