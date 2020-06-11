Еще 303 человека заболели коронавирусом в Санкт-Петербурге
Общероссийский оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции привел новые данные на утро 11 июня. Так, за минувшие сутки в Санкт-Петербурге заболели еще 303 человека.
- По состоянию на 10:35 общее количество случаев заражения инфекцией COVID-19 в Санкт-Петербурге достигло 19 769, - сообщает информационный центр Оперштаба.
Из этого числа 8864 человека выздоровели. Причем врачами выписано за сутки 343 пациента, что на 40 больше, чем заразившихся.
При этом выросло и количество смертельных исходов. За сутки подтверждена гибель еще 38 пациентов, а всего от опасной болезни скончались уже 520 петербуржцев.
В активной фазе заболевания остаются 10 385 жителей города на Неве.
Отметим, что за прошедшие сутки на наличие коронавирусной инфекции в Петербурге протестировали 20 592 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU