Мосты не будут разводить в ночь с 12 на 13 июня в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге в ночь с 12 на 13 июня 2020 года желающие полюбоваться разведением мостов над Невой не смогут этого сделать. В связи с празднованием Дня России в городе не будут приводить в действие механизмы, поэтому горожане смогут беспрепятственно прогуливаться из центра на окраины, не беспокоясь о времени.
- Согласно постановлению правительства Санкт-Петербурга от 29 ноября 2006 года разводка мостов не производится в нерабочие праздничные дни Российской Федерации, - напомнили в Смольном.
Однако в администрации города отметили, что в случае изменений в графике разводки мостов, информация будет оперативно появляться на сайте «Мостотреста» и официальных страницах в социальных сетях и в мобильном приложении «Мосты Петербурга».
Напомним, что на данный момент метро в Санкт-Петербурге работает до 22:00 часов. Также возобновили работу ночные автобусы, которые курсируют с 22:00 до 01:00.
ИСТОЧНИК KP.RU