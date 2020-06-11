Мосты не будут разводить в ночь с 12 на 13 июня в Санкт-Петербурге

11 Июнь 2020 2020-06-11T11:30:06+03:00

В ночь с 12 на 13 июня мосты в Санкт-Петербурге разводиться не будут Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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В Санкт-Петербурге в ночь с 12 на 13 июня 2020 года желающие полюбоваться разведением мостов над Невой не смогут этого сделать. В связи с празднованием Дня России в городе не будут приводить в действие механизмы, поэтому горожане смогут беспрепятственно прогуливаться из центра на окраины, не беспокоясь о времени.

- Согласно постановлению правительства Санкт-Петербурга от 29 ноября 2006 года разводка мостов не производится в нерабочие праздничные дни Российской Федерации, - напомнили в Смольном.

Однако в администрации города отметили, что в случае изменений в графике разводки мостов, информация будет оперативно появляться на сайте «Мостотреста» и официальных страницах в социальных сетях и в мобильном приложении «Мосты Петербурга».

Напомним, что на данный момент метро в Санкт-Петербурге работает до 22:00 часов. Также возобновили работу ночные автобусы, которые курсируют с 22:00 до 01:00.

ИСТОЧНИК KP.RU