2020-06-11T11:48:57+03:00
Общество

Суд освободил петербуржца, угрожавшего взорвать Конституционный суд

Мужчина получил семь месяцев колонии, но уже отсидел их в СИЗО
Петр КИБЕР
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Мужчина, угрожавший взорвать конституционный суд, вышел на свободу. Фото: Объединенная пресс-служба судов СПбМужчина, угрожавший взорвать конституционный суд, вышел на свободу. Фото: Объединенная пресс-служба судов СПб
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Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по делу молодого петербуржца, который «заминировал» здание Конституционного суда России. Дело было в январе нынешнего года, но до рассмотрения дошло лишь сейчас. По итогам заседания, мужчина был отпущен на свободу.

- Суд назначил наказание в виде 7 месяцев лишения свободы в ИК общего режима. Освобожден по отбытию, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Все это время подсудимый находился в следственном изоляторе, где день идет за полтора.

Напомним, что 17 января 31-летний безработный мужчина, находясь напротив дома 1 по Сенатской площади, позвонил с телефона по 112 и сообщил о заложенном взрывном устройстве в здании Конституционного суда.

Позднее задержанный пояснил, что был в депрессии и словом «бомба» охарактеризовал работу суда, которой был недоволен.

Сегодня, уже после оглашения приговора, на вопрос суда о дальнейших планах на жизнь, мужчина заявил, что окончательно исправиться ему помогут родственники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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