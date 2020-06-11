Суд освободил петербуржца, угрожавшего взорвать Конституционный суд

11 Июнь 2020 2020-06-11T11:48:57+03:00

Мужчина получил семь месяцев колонии, но уже отсидел их в СИЗО

Изменить размер текста: A A

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по делу молодого петербуржца, который «заминировал» здание Конституционного суда России. Дело было в январе нынешнего года, но до рассмотрения дошло лишь сейчас. По итогам заседания, мужчина был отпущен на свободу.

- Суд назначил наказание в виде 7 месяцев лишения свободы в ИК общего режима. Освобожден по отбытию, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Все это время подсудимый находился в следственном изоляторе, где день идет за полтора.

Напомним, что 17 января 31-летний безработный мужчина, находясь напротив дома 1 по Сенатской площади, позвонил с телефона по 112 и сообщил о заложенном взрывном устройстве в здании Конституционного суда.

Позднее задержанный пояснил, что был в депрессии и словом «бомба» охарактеризовал работу суда, которой был недоволен.

Сегодня, уже после оглашения приговора, на вопрос суда о дальнейших планах на жизнь, мужчина заявил, что окончательно исправиться ему помогут родственники.

ИСТОЧНИК KP.RU