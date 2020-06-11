Упаковка утеплителя влетела в лобовое стекло джипа, едущего по КАД в Санкт-Петербурге

11 Июнь 2020 2020-06-11T11:59:18+03:00

Упаковка утеплителя влетела в лобовое стекло джипа, движущегося по КАД в Санкт-Петербурге Фото: принтскрин видео.

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«Мягкое» ДТП произошло на Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге. Утром в четверг, 11 июня 2020 года, джип марки KIA ехал по внешней стороне трассы недалеко от проспекта Энгельса, когда неожиданно в его лобовое стекло влетела упаковка утеплителя, упавшая со встречного «Камаза». Благо, водитель быстро стреагировал.

- В 9:46 часов на внешней стороне КАД от Энгельса в сторону Выборгского шоссе «Камаз» с желтой кабиной «выронил» упаковку утеплителя на встречную машину, - рассказал свидетель произошедшего.

На видео, опубликованном в сети, видно, как грузовик, груженый доверху, едет по встречной полосе. Утеплитель резко слетает и врезается в лобовое стекло джипа. Благо, водитель от испуга не стал крутить руль в разные стороны, а сразу же затормозил. Часть лент и утеплителя полетела на соседнюю машину.

Получил ли автомобиль какие-то повреждения, на данный момент не известно. Возможно, все обошлось, так как утеплитель мягкий и легкий.

Груз, упавший с грузовика, влетел в лобовое стекло джипа на КАД.

ИСТОЧНИК KP.RU