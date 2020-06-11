2020-06-11T12:17:31+03:00
Происшествия

В Луге девушка на «Жигулях» сбила 20-летнего парня

Пострадавшего увезла скорая
Петр КИБЕР
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В Луге девушка на "четверке" сбила 20-летнего парня.В Луге девушка на "четверке" сбила 20-летнего парня.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Сотрудники ГИБДД из Лужского района Ленинградской обалсти устанавливают обстоятельства серьезного ДТП, в котором тяжелые травмы получил 20-летний парень. Его на своих «Жигулях» сбила девушка-сверстница.

- По предварительной информации около 00:05 11 июня, у дома 64 по проспекту Урицкого в городе Луга, водитель (женщина, 2000 г.р.), управляя автомобилем ВАЗ-2104, вне зоны пешеходного перехода совершила наезд на мужчину 2000 года рождения, – сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В результате наезда пешеход получил серьезные травмы и в тяжелом состоянии был госпитализирован в местную больницу, за жизнь парня борются врачи.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Если девушку признают виновной, то ей грозит уголовная статья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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