Движение по трассе «Кола» перекроют 12 июня в Ленинградкой области

11 Июнь 2020 2020-06-11T12:41:07+03:00

Проезд ограничат на два часа в связи с разводкой моста через реку Свирь

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В Ленинградской области в пятницу, 12 июня 2020 года, полностью перекроют движение по трассе «Кола», ведущей от Санкт-Петербурга до границы с Норвегией. Ограничение проезда произойдет утром на два часа на время разводки моста через реку Свирь.

- В период с 08:50 до 10:50 для прохода вверх по реке яхты «Пётр 1» будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на автомобильной дороге Р-21 «Кола», у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

После того, как яхта пройдет, движение по дороге будет полностью восстановлено.

Данный мост совмещенный и предназначен для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU