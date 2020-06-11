2020-06-11T12:41:07+03:00
Общество

Движение по трассе «Кола» перекроют 12 июня в Ленинградкой области

Проезд ограничат на два часа в связи с разводкой моста через реку Свирь
Лилия КОЗЛОВА
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Движение по трассе "Кола" полностью перекроют на 2 часа 12 июня / Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»Движение по трассе "Кола" полностью перекроют на 2 часа 12 июня / Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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В Ленинградской области в пятницу, 12 июня 2020 года, полностью перекроют движение по трассе «Кола», ведущей от Санкт-Петербурга до границы с Норвегией. Ограничение проезда произойдет утром на два часа на время разводки моста через реку Свирь.

- В период с 08:50 до 10:50 для прохода вверх по реке яхты «Пётр 1» будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на автомобильной дороге Р-21 «Кола», у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

После того, как яхта пройдет, движение по дороге будет полностью восстановлено.

Данный мост совмещенный и предназначен для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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