Новая вспышка коронавируса произошла в вахтовом городке в Карелии

11 Июнь 2020 2020-06-11T12:49:52+03:00

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В Карелии зафиксирована новая вспышка заражения коронавирусом в вахтовом городке вблизи поселка Пуйккола Сортавальского района. На 11 июня 2020 года наличие инфекции подтверждено у четырех человек. Об этом в социальной сети рассказал губернатор республики Артур Парфенчиков.

- Новый очаг инфекции выявлен в вахтовом городке вблизи поселка Пуйккола Сортавальского района. В нем проживают рабочие, привлеченные для строительства дорог компанией АО «ВАД», - написал губернатор на своей странице в «ВКонтакте».

Двое из зараженных находятся непосредственно в городке, двое в Петрозаводске. Сейчас все заболевшие изолированы, однако не исключено, что эта цифра может увеличиться.

В среду, 10 июня, в городок приехала бригада медиков - лаборанты, биолог, фельдшер и заведующий поликлиникой Сортавальской ЦРБ. У 187 рабочих взяты тесты на коронавирус. Также всех осмотрели медики. В самом городке проведена дезинфекция, рабочие не покидают территорию, контакты внутри коллектива минимизированы.

ИСТОЧНИК KP.RU