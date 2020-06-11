2020-06-11T12:49:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Новая вспышка коронавируса произошла в вахтовом городке в Карелии

У 187 рабочих взяли анализы на COVID-19
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Новая вспышка коронавируса произошла в КарелииНовая вспышка коронавируса произошла в КарелииФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В Карелии зафиксирована новая вспышка заражения коронавирусом в вахтовом городке вблизи поселка Пуйккола Сортавальского района. На 11 июня 2020 года наличие инфекции подтверждено у четырех человек. Об этом в социальной сети рассказал губернатор республики Артур Парфенчиков.

- Новый очаг инфекции выявлен в вахтовом городке вблизи поселка Пуйккола Сортавальского района. В нем проживают рабочие, привлеченные для строительства дорог компанией АО «ВАД», - написал губернатор на своей странице в «ВКонтакте».

Двое из зараженных находятся непосредственно в городке, двое в Петрозаводске. Сейчас все заболевшие изолированы, однако не исключено, что эта цифра может увеличиться.

В среду, 10 июня, в городок приехала бригада медиков - лаборанты, биолог, фельдшер и заведующий поликлиникой Сортавальской ЦРБ. У 187 рабочих взяты тесты на коронавирус. Также всех осмотрели медики. В самом городке проведена дезинфекция, рабочие не покидают территорию, контакты внутри коллектива минимизированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Смольный план восстановления работы городской медицины после коронавируса
Смольный рассказал, как с 1 сентября начнут работать школы в Санкт-Петербурге
Продавцов «веселящего газа» несовершеннолетним будут штрафовать до 50 тысяч рублей в Санкт-Петербурге
Новая вспышка коронавируса произошла в вахтовом городке в Карелии
Движение по трассе «Кола» перекроют 12 июня в Ленинградкой области
В Луге девушка на «Жигулях» сбила 20-летнего парня
Упаковка утеплителя влетела в лобовое стекло джипа, едущего по КАД в Санкт-Петербурге
Суд освободил петербуржца, угрожавшего взорвать Конституционный суд
Мосты не будут разводить в ночь с 12 на 13 июня в Санкт-Петербурге
Еще 303 человека заболели коронавирусом в Санкт-Петербурге
Число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 11 июня 2020 года превысило 500 человек
Коронавирус в Ленинградской области, последние новости на 11 июня 2020 года
Парки Петергофа, Павловска и других музеев откроются с 16 июня
Коронавирус в Карелии, последние новости на 11 июня 2020 года
За сутки в Санкт-Петербурге на коронавирус проверили больше 20 тысяч человек
Младенца загрызла домашняя собака в Санкт-Петербурге
Житель Ленобласти полгода занимался сексом с 15-летней школьницей
Вода в Финском заливе прогрелась до +18, но купаться там нельзя
Фура пропустила поворот и снесла отбойник на КАД
11 июня в Санкт-Петербурге будет не жарко и с дождями
Трое неизвестных избили пенсионеров, ворвавшись к ним в квартиру в Сосновом Бору
Храбрый петербуржец накрыл собой собаку во время огромного града
Стало известно, кто снес остановку вместе с пешеходами у «Проспекта Славы»
Легковушка снесла трех человек на остановке у метро «Проспект Славы»
На петербуржца завели уголовное дело за фиктивную прописку 17 мигрантов
Защитник «Зенита» Маммана вернулся к тренировкам после тяжелой травмы
Предприятия Санкт-Петербурга получили новую налоговую отсрочку