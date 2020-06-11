2020-06-11T13:05:55+03:00
Общество

Продавцов «веселящего газа» несовершеннолетним будут штрафовать до 50 тысяч рублей в Санкт-Петербурге

В Законодательное собрание поступил проект нового закона об использовании закиси азота
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге начнут штрафовать продавцов "веселящего газа" несовершеннолетнимВ Петербурге начнут штрафовать продавцов "веселящего газа" несовершеннолетнимФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге начнут штрафовать за продажу «веселящего газа» несовершеннолетним. Соответствующий проект закона поступил в Законодательное собрание города в четверг, 11 июня 2020 года. Так, власти решили бороться с шариками, которые распространяют в барах и на улицах города. Законопроект не затронет отрасли, где закись азота используется по назначению, например, в медицине.

- Предвосхищая вопросы, сразу отмечу, что ввести тотальный запрет на продажу закиси азота мы не можем, поскольку это пойдет вразрез с федеральным законодательством. У регионов нет соответствующих полномочий. Такая же ситуация была и в случае со снюсами, — сказал парламентарий Денис Четырбок.

Так, обычных граждан за продажу шариков с «веселящим газом» будут штрафовать на 3-5 тысяч рублей, должностных лиц до 20 тысяч рублей, а фирмам и компаниям грозит до 50 тысяч рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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