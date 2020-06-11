Смольный рассказал, как с 1 сентября начнут работать школы в Санкт-Петербурге

11 Июнь 2020 2020-06-11T13:18:20+03:00

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Власти Санкт-Петербурга объявили о режиме работы школ и прочих учебных заведений города с 1 сентября. Родители учеников могут выдохнуть – дистанционного обучения не будет. Ученики, как и было всегда, вновь сядут за парты. Но следовать мерам безопасности придется всем.

- Планируется, что меры безопасности будут включать в себя генеральную уборку и дезинфекцию перед открытием, ежедневную бесконтактную термометрию, установку на входе в здание, в санузлах и пищеблоках дозаторов с дезинфицирующим средством, использование приборов для обеззараживания воздуха, отказ от проведения массовых мероприятий, - сообщает пресс-служба Смольного.

Для того, чтобы сократить контакты между учениками, за классами и группами будут закрепят постоянные помещения. То ест учителя будут ходить к ученикам,а не наоборот.

Точные меры определят после консультаций с Роспотребнадзором. К 15 августа подготовка к новому учебному году должна быть завершена.

ИСТОЧНИК KP.RU