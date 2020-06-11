2020-06-11T13:43:01+03:00
Общество

Смольный создал план восстановления работы городской медицины после коронавируса

«Дорожную карту» озвучил губернатор Александр Беглов
Петр КИБЕР
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Смольный представил "дорожную карту" по выводу медучреждений из работы по коронавирусу.Смольный представил "дорожную карту" по выводу медучреждений из работы по коронавирусу.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Власти Санкт-Петербурга рассказали, как будут восстанавливать работу городской медицины после коронавируса. О «Дорожной карте» по выводу медучреждений на плановый режим работы на совещании рабочей группы Госсовета рассказал губернатор Александр Беглов.

- При постепенном переводе перепрофилированных стационаров в штатный режим будет сохранена необходимая коечная мощность для больных с COVID, - заявил глава города, чьи слова приводит пресс-служба Смольного.

По словам Александра Беглова, в первую очередь к работе по профилю вернутся федеральные медцентры. Затем постепенно будут открываться специализированные и многопрофильные стационары.

Однако не забыта и возможная вторая волна коронавируса, которая может прийти осенью-зимой с учетом сезонного роста заболеваний гриппом и ОРВИ, поэтому разработан быстрого развертывания коек.

Отметим, что оказание плановой стоматологической помощи может начаться в середине-конце июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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