Погода в Санкт-Петербурге 12 июня 2020 года: Облачно, но без дождей

11 Июнь 2020 2020-06-11T13:51:50+03:00

В День России в Санкт-Петербурге, по прогнозам синоптиков, ожидается не жаркая погода - днем воздух прогреется до плюс 22 градусов

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Впереди три дня выходных, и начнутся они с достаточно прохладной для первого летнего месяца погоды. Так, завтра, 12 июня 2020 года, синоптики обещают в Санкт-Петербурге переменную облачность. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ссылаясь на ФГБУ "Северо-Западное УГМС, ночью на юге-востоке местами пройдет небольшой дождь, а вот днем преимущественно будет без осадков.

- Температура воздуха днем 12 июня в Санкт-Петербурге будет в пределах +17...+22 градусов, опасные и неблагоприятные гидрологические явления не прогнозируются, - отметили в ведомстве.

В связи с выходными днями пожарные напомнили всех отдыхающим, что на территории Ленинградской области установлен 1-2 класс пожароопасности, а разведение костров в лесах по-прежнему запрещено по введенному 1 мая 2020 года противопожарному режиму.

ИСТОЧНИК KP.RU