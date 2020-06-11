2020-06-11T14:27:29+03:00
Происшествия

На Лесном проспекте срезали аварийный балкон и повредили газовую трубу

Дом оцеплен сотрудниками МЧС и газовщиками
Петр КИБЕР
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На Лесном проспекте при демонтаже балкона повредили газовую трубу. Фото: vk.com/spb_today / Алена БерзанНа Лесном проспекте при демонтаже балкона повредили газовую трубу. Фото: vk.com/spb_today / Алена Берзан
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Аварийный балкон обрушился на газопроводную трубу на жилом доме по Лесному проспекту. Сейчас проезд в районе перекрестка с 1-м Муринским проспектом ограничен, здание оцеплено экстренными службами.

- На Лесном проспекте у 1-го Муринского все службы на месте: газовая служба, МЧС, полиция. Движение очень ограничено, – пишут очевидцы в соцсетях.

В пресс-службе петербургского управления МЧС корреспонденту "КП-Петербург" подтвердили вызов.

- Да, сейчас выясняем обстоятельства, как происходил демонтаж балкона. На месте работают наши сотрудники, - сообщил представитель экстренного ведомства Андрей Литовка.

Известно, что аварийный балкон, в основании которого была трещина частично обрушился с 3 этажа пятиэтажного дома номер 77 по Лесному проспекту.

ОБНОВЛЕНО:

Позднее появилась информация, что на газовую трубу при демонтаже упал швеллер. Подача газа по ней была заблаговременно отключена. Сама магистраль повреждений не получила и после ее проверки работники "Петербурггаза" подключили подачу снова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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