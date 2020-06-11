2020-06-11T14:02:25+03:00
Общество

Каршеринг планируют вернут в Санкт-Петербург 15 июня 2020 года

В первый этап снятия ограничений также войдут парикмахерские, фотоателье и бани
Лилия КОЗЛОВА
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Каршеринг и парикмахерские возобновят работу с 15 июня в ПетербургеКаршеринг и парикмахерские возобновят работу с 15 июня в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В первый этап снятия ограничений из-за коронавируса в Санкт-Петербурге, который назначен на 15 июня 2020 года, могут войти парикмахерские, фотоателье, бани и каршеринг. Об этом губернатор Александр Беглов заявил на онлайн-конференции, посвященной Дню российского предпринимательства.

- Это серьезная работа. Если ситуация позволит, то в ближайшее время мы продолжим реализацию первого этапа, - отметил Беглов.

Также в первом этапе планируется возобновить работу магазинов мебели, оказание бытовых услуг. Исключением стали салоны красоты. Их открытие придется подождать до июля.

- Если обстановка позволит, разрешим допуск посетителей в физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-центры, бассейны, – сказал глава северной столицы.

А вот летние кафе и веранды ждать придется до конца июня, когда наступит второй этап снятия ограничений. Что касается закрытых ресторанов и баров, то про них правительство города пока что молчит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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