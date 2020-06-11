Каршеринг планируют вернут в Санкт-Петербург 15 июня 2020 года
В первый этап снятия ограничений из-за коронавируса в Санкт-Петербурге, который назначен на 15 июня 2020 года, могут войти парикмахерские, фотоателье, бани и каршеринг. Об этом губернатор Александр Беглов заявил на онлайн-конференции, посвященной Дню российского предпринимательства.
- Это серьезная работа. Если ситуация позволит, то в ближайшее время мы продолжим реализацию первого этапа, - отметил Беглов.
Также в первом этапе планируется возобновить работу магазинов мебели, оказание бытовых услуг. Исключением стали салоны красоты. Их открытие придется подождать до июля.
- Если обстановка позволит, разрешим допуск посетителей в физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-центры, бассейны, – сказал глава северной столицы.
А вот летние кафе и веранды ждать придется до конца июня, когда наступит второй этап снятия ограничений. Что касается закрытых ресторанов и баров, то про них правительство города пока что молчит.
ИСТОЧНИК KP.RU