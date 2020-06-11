Ленточки-триколоры раздадут в Ленинградской области в честь Дня России

11 Июнь 2020 2020-06-11T14:19:18+03:00

Акция пройдет во всех районах 47-го региона с соблюдением санитарной безопасности

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В Ленинградской области в честь Дня России 12 июня 2020 года местным жителям раздадут ленточки-триколоры. Общественная акция пройдет во всех районах области. Начнется она в 10:00 на на улицах Бокситогорска и Пикалево. В 11:30 к ней присоединится Тосно.

- Ленточки будут раздавать добровольцы при соблюдении правил санитарной безопасности в в местах, доступных для посещения гражданами: магазинах, аптеках, АЗС, открытых городских территориях, - рассказали в администрации области.

К полудню акция охватит практически всю область. Во Всеволожске, Гатчине, Киришах, Луге, Приозерске, Сланцах и поселениях районов добровольцы, будет раздавать мини-триколоры на центральных улицах и площадях, у магазинов и торговых центров.

В Кировском районе, 12 июня ленты и флажки будут раздавать на улицах поселка Назия, на центральной площади города Отрадное, в продуктовых магазинах, аптеке и почте поселка Павлово.

Завершится акция «Триколор» в 14.00 в Волхове. В городских парках «Ильинского» и 40-летия ВЛКСМ, под звуки музыки активисты учреждений культуры будут раздавать прохожим флажки и ленты в цветах российского флага.

ИСТОЧНИК KP.RU