В МЧС уточнили ситуацию на Лесном проспекте, где балкон упал на газовую трубу
МЧС уточнило информацию по ЧП на Лесном проспекте, где рухнувший при демонтаже балкон задел магистраль газоснабжения. Инцидент произошел днем 11 июня в пятиэтажном здании на углу с 1-м Муринским проспектом.
- Работы по демонтажу проводились силами МЧС, при демонтаже балкона один элемент (швеллер) упал на газовую трубу. Труба повреждений не получила, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.
В ведомстве уточняют, что все работы проводились с соблюдением норм безопасности. Сейчас специалисты подключают дом к газоснабжению.
- Газопровод обследован, утечек газа не обнаружено, газоснабжение дома осуществляется в штатном режим, - сообщили в пресс-службе «Петербурггаза».
Жители дома в соцсетях сообщают, что демонтаж балкона понадобился из-за появившейся в основании трещины.
Вероятно, было решено не ждать ситуации как на Кирочной, и срезать аварийную конструкцию заранее.
ИСТОЧНИК KP.RU