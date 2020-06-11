В МЧС уточнили ситуацию на Лесном проспекте, где балкон упал на газовую трубу

11 Июнь 2020 2020-06-11T14:56:46+03:00

Бойцы МЧС срезали аварийный балкон в доме на Лесном. Упавший на газовую трубу швеллер урона не нанес. Фото: vk.com/spb_today

По словам спасателей, магистраль зацепил упавший вниз швеллер

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МЧС уточнило информацию по ЧП на Лесном проспекте, где рухнувший при демонтаже балкон задел магистраль газоснабжения. Инцидент произошел днем 11 июня в пятиэтажном здании на углу с 1-м Муринским проспектом.

- Работы по демонтажу проводились силами МЧС, при демонтаже балкона один элемент (швеллер) упал на газовую трубу. Труба повреждений не получила, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

В ведомстве уточняют, что все работы проводились с соблюдением норм безопасности. Сейчас специалисты подключают дом к газоснабжению.

- Газопровод обследован, утечек газа не обнаружено, газоснабжение дома осуществляется в штатном режим, - сообщили в пресс-службе «Петербурггаза».

Жители дома в соцсетях сообщают, что демонтаж балкона понадобился из-за появившейся в основании трещины.

Вероятно, было решено не ждать ситуации как на Кирочной, и срезать аварийную конструкцию заранее.

ИСТОЧНИК KP.RU