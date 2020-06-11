Появилось видео балкона, упавшего на газовую трубу на Лесном проспекте в Санкт-Петербурге
Спасатели опубликовали видео аварийных работ на Лесном проспекте в Санкт-Петербурге, где часть балкона упала на газовую трубу жилого дома. ЧП произошло днем в четверг, 11 июня 2020 года. Службы оперативно приехали на место, чтобы демонтировать опасно провисшую конструкцию.
- Балкон провис на третьем этаже пятиэтажного дома 77 по Лесному проспекту. Есть угроза обрушения. Место ограждено, силами ЖКС-1 будет проводиться демонтаж балкона, - рассказали в МЧС Санкт-Петербурга.
На место также прибыли газовики, которые произвели отключение газопровода во избежание более серьезных последствий. Сама труба повреждений не получила.
Вокруг дома с аварийным балконом собралось множество машин аварийных и спасательных служб. Часть дороги перекрыта. Автомобилисты жалуются на то, что на проспекте образовалась пробка.
Демонтаж балкона, упавшего на газовую трубу в Санкт-Петербурге.Видео: МЧС Петербурга
ИСТОЧНИК KP.RU