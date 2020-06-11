Появилось видео балкона, упавшего на газовую трубу на Лесном проспекте в Санкт-Петербурге

11 Июнь 2020 2020-06-11T14:44:37+03:00

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Спасатели опубликовали видео аварийных работ на Лесном проспекте в Санкт-Петербурге, где часть балкона упала на газовую трубу жилого дома. ЧП произошло днем в четверг, 11 июня 2020 года. Службы оперативно приехали на место, чтобы демонтировать опасно провисшую конструкцию.

- Балкон провис на третьем этаже пятиэтажного дома 77 по Лесному проспекту. Есть угроза обрушения. Место ограждено, силами ЖКС-1 будет проводиться демонтаж балкона, - рассказали в МЧС Санкт-Петербурга.

На место также прибыли газовики, которые произвели отключение газопровода во избежание более серьезных последствий. Сама труба повреждений не получила.

Вокруг дома с аварийным балконом собралось множество машин аварийных и спасательных служб. Часть дороги перекрыта. Автомобилисты жалуются на то, что на проспекте образовалась пробка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/784446" frameborder="0"></iframe> Демонтаж балкона, упавшего на газовую трубу в Санкт-Петербурге.Видео: МЧС Петербурга

ИСТОЧНИК KP.RU