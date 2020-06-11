2020-06-11T14:48:00+03:00
Общество

Массовые сокращения персонала ожидаются на автозаводах в Санкт-Петербурге

Эксперт высказал мнение о том, как производства будут выходить из кризиса из-за коронавируса
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге ожидаются массовые сокращения персонала на автомобильных заводахВ Петербурге ожидаются массовые сокращения персонала на автомобильных заводахФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге на автомобильных заводах ожидаются массовые сокращения персонала. Такое мнение в четверг, 11 июня 2020 года, высказала доцент кафедры государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС, кандидат социологических наук Дарья Щербакова. Она напомнила, что в мае сразу два крупных предприятия – Toyota и Nissan – были вынуждены приостановить работу в связи с коронавирусом.

- По предварительным оценкам уйти придется 450 сотрудникам с выплатой заработной платы за полгода. Одновременно было приняло решение о том, что бренд Datsun покинет российский рынок. В целом это было ожидаемо, - отметила Щербакова.

Также она добавила, что снижение продаж машин началось еще в 2019 году. Поэтому нынешний обвал – лишь продолжение тенденции, которая наметилась до пандемии.

В целом эксперт отметила, что если ограничительные меры в экономике будут поэтапно сниматься, то и авторынок начнет свое постепенное восстановление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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