Петербурженка поила грудного ребенка сильнодействующим снотворным, чтобы тот не мешал ей пить

11 Июнь 2020 2020-06-11T15:13:52+03:00

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В Санкт-Петербурге в четверг, 11 июня 2020 года, полиция возбудила уголовное дело в отношении 40-летней женщины, которая беспробудно пила и не ухаживала за двоими маленькими детьми. Все началось с того, что 6 июня к правоохранителям обратилась мать петербурженки, рассказав, что ее дочь напоила своего 9-месячного ребенка сильнодействующим снотворным. Оказывается, так женщина делала постоянно.

- 9-месячного мальчика госпитализировали в больницу в сопровождении бабушки, которая рассказала, что неоднократно замечала, как ее дочь дает сильнодействующее снотворное ребенку, чтобы он не кричал и давал возможность матери отсыпаться по утрам после употребления алкоголя, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

В квартире горе-матери в поселке Парголово полицейские и инспектор по делам несовершеннолетних, кроме грудничка, нашли еще трехлетнюю девочку. Оказалось, что она отстает в развитии, при этом не наблюдается у невролога. У девочки врачи также выявили отравление неизвестным веществом.

Жилье матери и детей оставляет желать лучшего. Везде кишели насекомые, лежала грязная посуда и бутылки из-под алкоголя. Женщине грозит до трех лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU