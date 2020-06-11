Смольный даст отсрочку по аренде всему малому и среднему бизнесу
Власти Санкт-Петербурга намерены существенно расширить число предприятий, которые смогут получить льготы по оплате аренды недвижимости, которой владеет город. Если раньше ее давали только пострадавшим предприятиям, то теперь в список внесут все объекты малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированные некоммерческие организации (НКО).
- Единственным условием для получения меры поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства будет являться наличие регистрации по состоянию на 13.03.2020 в Едином реестре, - сообщает пресс-служба Смольного.
При этом Комитет имущественных отношений предлагает увеличить вдвое период отсрочки. Сейчас предпринимателям предоставляется 100% отсрочка арендной платы. Но после прекращения режима повышенной готовности ее размер составит лишь 50%.
Новый документ предполагает 100% отсрочку арендной платы для всего малого, среднего бизнеса и НКО на весь период ее действия: с 13 марта до 1 октября 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU