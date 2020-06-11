2020-06-11T15:38:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Новыми жертвами коронавируса в Санкт-Петербурге стали 23 женщины и 15 мужчин

38 летальных случаев зарегистрированы на основе медицинских свидетельств о смерти
Лилия КОЗЛОВА
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Комздрав рассказал о новых жертвах коронавируса в Петербурге на 11 июняКомздрав рассказал о новых жертвах коронавируса в Петербурге на 11 июняФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга в четверг, 11 июня 2020 года, рассказал подробности о новых жертвах коронавирусной инфекции. Так, за последние сутки в городе было зарегистрировано еще 38 летальных случаев от болезни, ставшей пандемией этого года. На этот раз возраст скончавшихся начинается от 47 лет.

- Среди умерших 15 мужчин в возрасте от 63 до 95 лет, и 23 женщины в возрасте от 47 до 88 лет, - рассказали в комитете.

Отмечается, что эти летальные случаи от новой коронавирусной инфекции были зарегистрированы на основе медицинских свидетельств о смерти. Больные скончались в конце мая - начале июня 2020 года.

Как и в предыдущих смертельных случаях, скончавшиеся страдали различными хроническими болезнями, среди которых – атеросклероз, кардиосклероз, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, онкологические заболевания.

На данный момент число смертей от коронавируса в Петербурге достигло 520 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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