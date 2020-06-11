2020-06-11T15:56:38+03:00
Общество

Адвокат Соколова попросил прочитать СМС с оскорблениями, которые историку писала убитая любовница

Для этого необходимо провести дополнительные следственные действия и вскрыть мобильник жертвы
Петр КИБЕР
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Адвокат Олега Соколова просит прочитать оскорбительные СМС от убитой Анастасии Ещенко.Адвокат Олега Соколова просит прочитать оскорбительные СМС от убитой Анастасии Ещенко.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Адвокат историка Олега Соколова подал ходатайство о проведении дополнительных следственных действий. В нем он просит проверить мобильные телефоны своего клиента и убитой аспирантки Анастасии Ещенко, которая, якобы, отправляла своему любовнику оскорбительные СМС-послания.

- 13 ноября на допросе Соколов О.В. заявлял, что ему на телефон поступали сообщения оскорбительного характера от Анастасии Ещенко, - говорится в тексте ходатайства.

Причем СМСки молодая любовница присылала в тот момент, когда Соколов встречался со своими детьми от первого брака, что производило на него «сильные душевные волнения».

В связи с этим адвокат просит провести осмотр мобильников самого Олега Соколова и убитой Анастасии Ещенко.

Отметим, что 9 июня прошло первое судебное заседание, на котором должно было начаться рассмотрение дела об убийстве по существу. Однако сторона защиты историка попросила отсрочку, чтобы взять второго адвоката. Заседание перенесли на 15 июня, однако нанятый юрист отказался сотрудничать с историком.

Представители семьи убитой девушки считают это затягиванием процесса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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