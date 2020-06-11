2020-06-11T16:04:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Больные коронавирусом бесплатно получат лекарства в Ленинградской области

Препараты будут выдавать тем, кто проходит лечение в амбулаторных условиях
Лилия КОЗЛОВА
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В Ленобласти бесплатно выдадут лекарства больным коронавирусомВ Ленобласти бесплатно выдадут лекарства больным коронавирусомФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Ленинградской области больные коронавирусом бесплатно получат лекарства для лечения. Такое решение принял губернатор региона Александр Дрозденко в четверг, 11 июня 2020 года. Речь идет не о тех пациентах, которые находятся в больницах, а зараженных легкой формой, проходящих лечение дома.

- Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял решение о бесплатной выдаче препаратов для лечения COVID-19. Речь идет не о тяжелых случаях течения заболевания, когда пациенты получают лекарственную терапию в специализированных стационарах, их лечение проводится бесплатно за счет Фонда ОМС, - рассказали в администрации 47-го региона.

Бесплатные лекарства, рекомендованные Минздравом для лечения коронавирусной инфекции, будут получать амбулаторные пациенты.

На данный момент разрабатывается порядок выдачи, перечень препаратов и соответствующие нормативные акты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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