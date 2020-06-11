Суд отправил под арест топ-менеджеров «МЭС Северо-Запад», вымогавших взятку в 100 миллионов

11 Июнь 2020 2020-06-11T16:14:59+03:00

Суд определил меру пресечения для топ-менеджеров энергокомпании, вымогавших взятку в 100 миллионов. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Директор по развитию энергокомпании отправится в СИЗО, а специалист по договорам – домой

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Приморский районный суд Санкт-Петербурга определил меру пресечения для двух топ-менеджеров ООО «Магистральные электрические сети Северо-Запад», являющегося подразделением государственной федеральной энергокомпании «ФСК ЕЭС». Они попались на том, что вымогали взятку в 100 миллионов рублей за подключение к электросетям нефтяного терминала в Усть-Луге.

- Суд вынес решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого сроком до 8 августа, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сам директор по развитию сети «МЭС Северо-Запад» был не согласен с помещением в следственный изолятор и в качестве довода привел то, что болен коронавирусом. Однако судью это не смягчило.

Второй фигурант дела о взятках также получил арест, но домашний. Начальник отдела договоров с этим решением суда не спорил.

В самом филиале энергокомпании уже пообещали оказать всю помощь следствию.

ИСТОЧНИК KP.RU