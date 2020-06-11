Суд отправил под арест топ-менеджеров «МЭС Северо-Запад», вымогавших взятку в 100 миллионов
Приморский районный суд Санкт-Петербурга определил меру пресечения для двух топ-менеджеров ООО «Магистральные электрические сети Северо-Запад», являющегося подразделением государственной федеральной энергокомпании «ФСК ЕЭС». Они попались на том, что вымогали взятку в 100 миллионов рублей за подключение к электросетям нефтяного терминала в Усть-Луге.
- Суд вынес решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого сроком до 8 августа, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Сам директор по развитию сети «МЭС Северо-Запад» был не согласен с помещением в следственный изолятор и в качестве довода привел то, что болен коронавирусом. Однако судью это не смягчило.
Второй фигурант дела о взятках также получил арест, но домашний. Начальник отдела договоров с этим решением суда не спорил.
В самом филиале энергокомпании уже пообещали оказать всю помощь следствию.
ИСТОЧНИК KP.RU