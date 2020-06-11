Граффити врачей-супергероев появились в Ленинградской области ко Дню России

11 Июнь 2020 2020-06-11T16:19:29+03:00

Граффити в врачами и волонтерами супергероями появились в Ленобласти / Фото: Администрация Ленобласти

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Специально ко Дню России, который отмечается 12 июня, в Ленинградской области появились граффити, посвященные врачам и волонтерам. Такой подарок подготовили художники, которые изобразили медиков в образе супергероев. Именно они оказались в этом году на передовой борьбы с коронавирусом.

- Один из рисунков с врачами появился во Всеволожске. Второе граффити художники посвятили волонтерам, - рассказали в администрации области.

Волонтер-супергерой во Всеволожске / Фото: Администрация Ленобласти

На рисунке в поселке Тельмана Тосненского района изображены супергерои, прототипами которых стали сотрудники Тосненской межрайонной больницы. Среди них исполняющий обязанности главного врача Павел Сурмиевич и его заместитель Армэн Фарсиян, врач-психотерапевт «ковид-госпиталя» Анастасия Трещевская, врач-терапевт Юлия Юдина, а также медсестра Анна Куценко.

Рисунок в поселке Тельмана / Фото: Администрация Ленобласти

Еще одно граффити художники планируют нарисовать на следующей неделе в городе Волхов на стене межрайонной больницы образ современного медицинского работника также в виде супермена, сопроводив его подписью «На страже Вашего здоровья».

ИСТОЧНИК KP.RU