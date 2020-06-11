На ремонт 12-13 линий В.О. и Якорной улицы потратят почти 160 миллионов рублей

11 Июнь 2020 2020-06-11T16:36:32+03:00

В нынешнем году отремонтируют 12-13 линии В.О., а в следующем - Якорную улицу. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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В Санкт-Петербурге отремонтируют 12-13 линии Васильевского острова и Якорной улицы. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) уже объявил аукционы на право проведения работ по обоим объектам. Общая сумма трат составит около 160 миллионов рублей.

- По условиям договора, подрядной организации предстоит отремонтировать участок 12-13 линии длиной 1,2 километра, включая 16,5 тысяч квадратных метров проезжей части и 12,8 тысяч квадратных метров тротуара, - сообщает пресс-служба КРТИ.

Все работы должны быть проведены в 2020 году. Максимальная цена контракта, которая может снизиться в ходе торгов, составляет почти 77 миллионов рублей.

Второй объект – Якорная улица. Здесь дорожники должны привести в порядок двухкилометровый участок проезжей части и тротуара. За это город готов заплатить больше 82 миллионов рублей. Срок окончание работ – ноябрь 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU