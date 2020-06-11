2020-06-11T16:38:40+03:00
Происшествия

ДТП с фурами полностью перекрыло движение на трассе Р-23 в Ленинградской области

Съезд с дороги в сторону Гатчины временно не доступен
Лилия КОЗЛОВА
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Движение на трассе Р-23 в Ленобласти перекрыто из-за ДТП / Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»Движение на трассе Р-23 в Ленобласти перекрыто из-за ДТП / Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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В Ленинградской области на трассе Р-23 (Санкт-ПетербургПсков) полностью перекрыт съезд в сторону Гатчины. Причиной тому стало ДТП с участием двух фур, которое произошло около 14:40 часов в четверг, 11 июня 2020 года. На месте уже работают службы.

- В связи с ДТП полностью перекрыт съезд в составе развязки на 52-м километре федеральной автодороги Р-23 в сторону города Гатчина. Авария произошла на съезде с развязки на пересечении федеральных автодорог Р-23 и А-120. Столкнулись автомобили, двигавшиеся в попутном направлении, - сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Сейчас грузовики занимают всю дорогу, из-за чего остальным автомобилям не проехать. Сообщений о пострадавших в результате аварии не поступало.

В настоящее время на месте ДТП находятся представители ГИБДД, сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации. Ожидается прибытие спецтехники для эвакуации поврежденных автомобилей. Затора на участке автодороги нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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