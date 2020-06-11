2020-06-11T17:08:17+03:00
Политика

Названы кандидатуры на должность председателя Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга

На пост претендуют четыре человека, выдвинутые Законодательным собранием
Лилия КОЗЛОВА
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Названы три кандидатуры на должность председателя Контрольно-счетной палаты Санкт-ПетербургаНазваны три кандидатуры на должность председателя Контрольно-счетной палаты Санкт-ПетербургаФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге в четверг, 11 июня 2020 года, были названы кандидатуры на должность председателя Контрольно-счетной палаты города. Так, на данный момент на этот пост претендуют три человека.

- Постоянная комиссия по вопросам правопорядка и законности Законодательного Собрания Санкт-Петербурга выдвинула в качестве кандидатуры Константина Геннадьевича Желудкова, - сообщили в ЗакСе.

Александр Сергеевич Томов стал кандидатом от постоянной комиссии по устройству государственной власти, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству парламента.

Третья кандидатура – Юрий Юрьевич Шутов. Его представил комитет по законодательству ЗакСа.

Отметим, что Шутов и Желудков являются аудиторами Контрольно-счетной палаты. Томов раньше являлся заместителем прокурора по Петроградскому району.

Рассмотрение вопроса по утверждению кандидатур планируется в ближайшие 2 недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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