Названы кандидатуры на должность председателя Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга
В Санкт-Петербурге в четверг, 11 июня 2020 года, были названы кандидатуры на должность председателя Контрольно-счетной палаты города. Так, на данный момент на этот пост претендуют три человека.
- Постоянная комиссия по вопросам правопорядка и законности Законодательного Собрания Санкт-Петербурга выдвинула в качестве кандидатуры Константина Геннадьевича Желудкова, - сообщили в ЗакСе.
Александр Сергеевич Томов стал кандидатом от постоянной комиссии по устройству государственной власти, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству парламента.
Третья кандидатура – Юрий Юрьевич Шутов. Его представил комитет по законодательству ЗакСа.
Отметим, что Шутов и Желудков являются аудиторами Контрольно-счетной палаты. Томов раньше являлся заместителем прокурора по Петроградскому району.
Рассмотрение вопроса по утверждению кандидатур планируется в ближайшие 2 недели.
ИСТОЧНИК KP.RU