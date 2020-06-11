2020-06-11T17:26:23+03:00
Происшествия

На мать новорожденного, которого загрызала собака, полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело

Женщине грозит до одного года тюрьмы за оставление малыша в опасности
Лилия КОЗЛОВА
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Матери новорожденного, которого покусала домашняя собака, грозит тюремный срокМатери новорожденного, которого покусала домашняя собака, грозит тюремный срокФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Полиция Курортного района Санкт-Петербурга в четверг, 11 июня возбудила уголовное дело в отношении 30-летней матери новорожденного ребенка, которого загрызла домашняя собака. Инцидент произошел днем 10 июня в одной из квартир дома по Приморского шоссе в городе Сестрорецк. Мальчик, которому еще даже не исполнился один месяц, находится в тяжелом состоянии.

- В дневное время в квартире в городе Сестрорецк малолетний ребенок по недосмотру матери по месту жительства был покусан собакой породы Джек-Рассел-терьер, - сообщили в МВД по Петербургу.

После этого инцидента ребенок был госпитализирован в Педиатрический университет города с множественными укусами грудной клетки, рук и ног. Малыш находится в отделении реанимации.

Еще 4 июня на 30-летнюю женщину был составлен административный протокол за неисполнение родительских обязанностей. Поводом к этому стала проверка условий проживания малолетнего ребенка. Теперь горе-матери грозит до одного года тюрьмы за оставление малыша в опасности. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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