2020-06-11T17:35:00+03:00
Общество

«Горячая линия» по вопросам голосования по поправкам в Конституцию появилась в Ленобласти

По бесплатному номеру жители также смогут узнать о будущем едином дне голосования 13 сентября
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Ленобласти заработала "горячая линия" по вопросам голосования по поправкам в КонституциюВ Ленобласти заработала "горячая линия" по вопросам голосования по поправкам в КонституциюФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Ленинградской области в четверг, 11 июня 2020 года, заработала «горячая линия» по вопросам предстоящего голосования по поправкам в Конституцию России. Как рассказали в администрации региона, но единому телефону местные жители смогут позвонить только в будние дни.

- Жители Ленинградской области могут узнать о ходе подготовки к общероссийскому голосованию по внесению изменений в основной закон государства, а также о едином дне голосования 13 сентября текущего года, - отметили в администрации 47-го региона.

Телефон «горячей линии» - 8 (812) 492-96-51. Обратиться с вопросом к специалистам можно в рабочие дни с 9:00 до 18:00, в пятницу – до 17:00. Также предусмотрен перерыв с 13:00 до 14:00 часов.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июня с 8:00 до 22:00. Досрочное голосование пройдет с 25 по 30 июня по предварительному заявлению.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дельфинов-афалин заметили в Финском заливе
«Горячая линия» по вопросам голосования по поправкам в Конституцию появилась в Ленобласти
На мать новорожденного, которого загрызала собака, полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело
Названы кандидатуры на должность председателя Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга
Финляндия не откроет границы с Россией до 14 июля
ДТП с фурами полностью перекрыло движение на трассе Р-23 в Ленинградской области
На ремонт 12-13 линий В.О. и Якорной улицы потратят почти 160 миллионов рублей
Граффити врачей-супергероев появились в Ленинградской области ко Дню России
Суд отправил под арест топ-менеджеров «МЭС Северо-Запад», вымогавших взятку в 100 миллионов
Больные коронавирусом бесплатно получат лекарства в Ленинградской области
Адвокат Соколова попросил прочитать СМС с оскорблениями, которые историку писала убитая любовница