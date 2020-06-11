«Горячая линия» по вопросам голосования по поправкам в Конституцию появилась в Ленобласти

11 Июнь 2020 2020-06-11T17:35:00+03:00

В Ленобласти заработала "горячая линия" по вопросам голосования по поправкам в Конституцию Фото: Олег ЗОЛОТО

По бесплатному номеру жители также смогут узнать о будущем едином дне голосования 13 сентября

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В Ленинградской области в четверг, 11 июня 2020 года, заработала «горячая линия» по вопросам предстоящего голосования по поправкам в Конституцию России. Как рассказали в администрации региона, но единому телефону местные жители смогут позвонить только в будние дни.

- Жители Ленинградской области могут узнать о ходе подготовки к общероссийскому голосованию по внесению изменений в основной закон государства, а также о едином дне голосования 13 сентября текущего года, - отметили в администрации 47-го региона.

Телефон «горячей линии» - 8 (812) 492-96-51. Обратиться с вопросом к специалистам можно в рабочие дни с 9:00 до 18:00, в пятницу – до 17:00. Также предусмотрен перерыв с 13:00 до 14:00 часов.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июня с 8:00 до 22:00. Досрочное голосование пройдет с 25 по 30 июня по предварительному заявлению.

ИСТОЧНИК KP.RU