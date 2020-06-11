2020-06-11T18:08:15+03:00
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Дельфинов-афалин заметили в Финском заливе

Необычный гость в северных водах попал в объектив фотокамеры
Лилия КОЗЛОВА
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В Финском заливе заметили дельфинов-афалин / Фото: Игорь ЕпифанцевВ Финском заливе заметили дельфинов-афалин / Фото: Игорь Епифанцев
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В Финском заливе заметили дельфинов-афалин, или как их еще называют – большой или бутылконосый дельфин. Необычного гостя в этих водах, правда в финской засти, успел снять на фото очевидец Игорь Епифанцев и 11 июня 2020 года поделился снимком со специалистами из «Фонда друзей балтийской нерпы».

- Интереснейшее фото о случае встречи дельфинов - афалин в финской части Финского залива, неподалёку от города Ловисса. Не исключено, что путешественники доберутся и до российской акватории как это было с горбатым китом из Выборга. Эта информация имеет важное научное значение для нас и многих наших коллег на Балтике, - рассказали спасатели морских млекопитающих.

Специалисты отметили, что этот вид дельфинов обитает в Атлантике, куда, по всей видимости, и направлялись неожиданные гости Финского залива.

Пользователи социальной сети очень порадовались снимку и пошутили, что «за время карантина природа настолько очистилась», что даже дельфины решили пожить в заливе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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