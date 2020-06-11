Беглов поддержал идею о создании памятника погибшим от коронавирса врачам в Санкт-Петербурге

11 Июнь 2020 2020-06-11T18:38:15+03:00

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В Санкт-Петербурге может появиться памятник врачам, погибшим от коронавируса. Эту идею поддержал в четверг, 11 июня 2020 года, губернатор города Александр Беглов. Сейчас же стихийный мемориал находится на Малой Садовой улице.

- Градоначальник одобрил эту идею. Он отметил, что мемориал можно установить на перекрестке проспекта Медиков и улицы Профессора Попова. Беглов предположил, что на этом месте можно будет создать модульную конструкцию с местами для фото, - пишет «Мойка78».

Беглов также отметил, что для того, чтобы реализовать эту идею, нужно сначала провести общественные слушания, которые на данный момент не возможны из-за пандемии. Поэтому вопрос об установке мемориала будет обсуждаться после того, как закончится эпидемия коронавируса.

Напомним, что мемориал врачам появился в Петербурге по инициативе самих горожан. Люди стали крепить на стену фотографии медиков, а рядом с ними оставляли цветы и свечи.

ИСТОЧНИК KP.RU