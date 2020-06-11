Башкетова пояснила, когда откроют рестораны в Санкт-Петербурге

11 Июнь 2020 2020-06-11T19:05:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Рестораны, кафе и бары в Санкт-Петербурге откроют только тогда, когда ситуация с коронавирусом стабилизируется. Об этом в четверг, 11 июня 2020 года, рассказала глава Роспотребнадзора города Наталья Башкетова в эфире канала «Санкт-Петербург». Произойдет ли это в июле, уточнить руководитель ведомства не смогла.

- Открытие общепита возможно только при стабилизации ситуации и значительном снижении заболеваемости. На сегодняшний день мы такой вопрос не рассматриваем, - пояснила Башкетова.

Также вице-губернатор Северной столицы Евгений Елин добавил, что сначала будут открыты летние веранды. Однако и они начнут работать только после того как будет понятно, что предыдущие послабления не привели снова к росту заболеваемости.

- Второй этап снятия ограничений получим, когда переживем последствия первого. Если все будет хорошо, то получим летние кафе, дворцовые парки, пару городских парков и открытие навигации, - отметил Елин.

ИСТОЧНИК KP.RU