Коэффициент распространения коронавируса в Санкт-Петербурге снизился с начала июня
Глава управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталья Башкетова отметила снижение коэффициента распространения коронавируса в Северной столице с начала лета. По словам специалиста, город сдвинулся с неподвижной точки по количеству заболеваний, на которой стоял практически месяц с 10 мая.
- Это хороший прогностический знак для начала снятия ограничений. В мае мы стояли на отметке в единицу, никуда не сдвигаясь. И вот, наконец, с 6 июня у нас стабилизировались темпы прироста. Сейчас коэффициент распространения COVID-19 у нас составляет 0,9 на протяжении недели. Темпа прироста уже меньше 2%, - сообщила Башкетова в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».
Напомним, с 15 июня в Северной столице откроют парикмахерские. Работа общепита же возобновится лишь после значительного снижения заболеваемости.
ИСТОЧНИК KP.RU