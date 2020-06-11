Коэффициент распространения коронавируса в Санкт-Петербурге снизился с начала июня

11 Июнь 2020 2020-06-11T19:15:10+03:00

В Санкт-Петербурге снизился тем прироста коронавируса с начала лета. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Глава управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталья Башкетова отметила снижение коэффициента распространения коронавируса в Северной столице с начала лета. По словам специалиста, город сдвинулся с неподвижной точки по количеству заболеваний, на которой стоял практически месяц с 10 мая.

- Это хороший прогностический знак для начала снятия ограничений. В мае мы стояли на отметке в единицу, никуда не сдвигаясь. И вот, наконец, с 6 июня у нас стабилизировались темпы прироста. Сейчас коэффициент распространения COVID-19 у нас составляет 0,9 на протяжении недели. Темпа прироста уже меньше 2%, - сообщила Башкетова в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».

Напомним, с 15 июня в Северной столице откроют парикмахерские. Работа общепита же возобновится лишь после значительного снижения заболеваемости.

ИСТОЧНИК KP.RU