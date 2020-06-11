В Смольном рассказали, какие ограничения по COVID-19 отменят с 15 июня

11 Июнь 2020 2020-06-11T20:02:24+03:00

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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин перечислил, что откроется в городе с 15 июня 2020 года в связи с отменой некоторых ограничений по коронавирусу. В первую очередь заработают парикмахерские. При этом к открытию салонов красоты Северная столица еще не готова из-за множества услуг, которые там оказываются и, соответственно, отсутствия социальной дистанции.

- С понедельника 15 июня откроются предприятия бытового обслуживания – фотомагазины, ателье, парикмахерские, ремонты ключей. Но вне торговых центров. К открытию ТЦ мы не готовы. Зато мы пошли на открытие крупных мебельных салонов. Никто никогда там не видел очередей, считаем, это не очень опасно, - сообщил Елин в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».

Вдобавок с грядущего понедельника горожанам официально можно заниматься на улицах спортом. Также разрешено посещать библиотеки, но только по предварительной записи. Число дежурных групп в детских садах увеличится. И последнее – заработают научные учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU