Кафе на 8-й Советской улице в третий раз поймали на приеме посетителей в обход карантина

11 Июнь 2020 2020-06-11T20:31:56+03:00

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Петербургское кафе, расположенное на 8-й Советской улице, уже в третий раз поймали на работе во время карантина. Владельцы заведения опять как ни в чем не бывало пустили к себе внутрь посетителей, которые пили там кофе или сидели за столиками с ноутбуками и смартфонами. Естественно, никакой безопасной дистанции между ними не было, как и защитных масок.

С сотрудниками комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга в кафе знакомы. В этот раз их встречали без особого энтузиазма.

Вмиг посетителей в кафе не стало. Фото: пресс-служба ККИ

- В настоящее время комитет занят привлечением к административной ответственности юридического лица, организовавшего работу кафе. На место вызывали представителей Роспотребнадзора и правоохранительных органов. Ранее в отношении собственника уже составляли протоколы за аналогичные нарушения, - рассказали в пресс-службе ККИ.

Вопрос о будущем кафе все еще остается без ответа. В ККИ сообщают, что теперь в руках Роспотребнадзора временно приостановить работу заведения.

ИСТОЧНИК KP.RU