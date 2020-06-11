2020-06-11T20:58:20+03:00
Общество

Дрозденко ответил на слухи о закрытии Соснового Бора из-за сложной обстановки по коронавирусу

Губернатор Ленинградской области сообщил, что город войдет в «красную зону» по инфекции, но закрыт не будет
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Дрозденко заверил, что Сосновый Бор не закроют из-за массы заболевших коронавирусом. Фото: vk.com/minuscovid_loДрозденко заверил, что Сосновый Бор не закроют из-за массы заболевших коронавирусом. Фото: vk.com/minuscovid_loФото: Олег ЗОЛОТО
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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ответил жителям Соснового Бора на появившиеся слухи, которые говорят о якобы закрытии города. Глава региона разъяснил все в своем Instagram. По словам Дрозденко, пока идет речь только о включении Соснового Бора в так называемую «красную зону» ограничений из-за большого количества зараженных.

- Перевод будет в «красную зону». Закрывать въезд в город не будут, - ответил губернатор на вопрос одной из подписчиц.

Пока что в "красной зоне" есть 5 районов Ленобласти. Фото:

Пока что в "красной зоне" есть 5 районов Ленобласти. Фото:

На начало июня в «красной зоне» находились 5 районов Ленобласти: Всеволожский, Гатчинский, Тосненский, Кировский и Ломоносовский. В таких условиях ограничений очень много. Запрет на работу кинотеатров, общепита, каршеринга, фитнес-центров – лишь малая часть из всего обширного списка.

Напомним, больные коронавирусом из Ленобласти бесплатно получат лекарства, но только те, кто лечится амбулаторно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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