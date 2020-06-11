Состояние жилфонда Санкт-Петербурга признали плохим из-за небезопасных фасадов домов

11 Июнь 2020 2020-06-11T21:21:41+03:00

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В жилищном комитете Санкт-Петербурга обсудили вопрос состояния фасадов домов в 13 районах города. С начала 2020 года особое внимание специалисты уделяют зонам с плотной застройкой. Дополнительная оценка жилфонда понадобится еще Колпинскому, Кронштадскому, Курортному, Пушкинскому и Петродворцовому районам. А пока – во время рейдов осмотрено уже 245 зданий. Безопасны из них далеко не все (вспомним хотя бы обрушение балкона на Кирочной - Прим. ред.).

- Фасады 32 многоквартирных домов находятся в удовлетворительном техническом состоянии, замечаний по ним нет. По 213 адресам зафиксированы проблемы, которые управляющим компаниям поручено устранить в ходе текущих ремонтов, - передает пресс-служба вице-губернатора Николая Бондаренко.

Серьезные неприятности, в основном, у проблемных зданий происходят из-за плохого водоотвода осадков. Нарушения оттока дождя в итоге может привести к разрушению штукатурного слоя фасада, который не дай бог прилетит кому-нибудь на голову. Контроль за жилфондом обещают усилить.

- Николай Бондаренко отметил низкое техническое состояние жилого фонда в ряде районов города и объявил взыскания заместителям глав районов и руководителям жилищных агенств, - добавляют в Смольном.

ИСТОЧНИК KP.RU