2020-06-11T21:52:11+03:00
Происшествия

«Король парковки» сломал ограждение набережной реки Мойки

Самого водителя очевидцы аварии так и не нашли [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Комментарии: comments1
На набережной реки Мойки "Ниссан" влетел в ограждение. Фото: vk.com/spb_todayНа набережной реки Мойки "Ниссан" влетел в ограждение. Фото: vk.com/spb_today
Изменить размер текста:

Иномарка почти полностью снесла ограждение набережной реки Мойки. Все произошло возле дома №36. Фотографии аварии появились в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Горе-водитель заехал на гранитный тротуар, сломал ограждение и поспешил выйти из машины от греха подальше. Когда прохожий сфотографировал ДТП, в автомобиле уже никого не было.

- Набережная реки Мойки, 36. Видать, днем не было парковочного места, поэтому решил аккуратненько припарковаться поперек, - пошутил автор снимков.

Машина чудом не свалилась в воду. Видимо, водитель все же нашел педаль тормоза. Фото: vk.com/spb_today

Машина чудом не свалилась в воду. Видимо, водитель все же нашел педаль тормоза. Фото: vk.com/spb_today

Многие горожане начали негодовать из-за автомобилистов, портящих исторический центр города. Другие вступились в защиту водителя, назвав повреждения незначительными.

Напомним, в середине минувшего мая легковушка пробила ограждение набережной реки Фонтанки и устремилась в дальнее плавание по речке. Водителю помогли выбраться из воды неравнодушные прохожие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Король парковки» сломал ограждение набережной реки Мойки
Состояние жилфонда Санкт-Петербурга признали плохим из-за небезопасных фасадов домов
Дрозденко ответил на слухи о закрытии Соснового Бора из-за сложной обстановки по коронавирусу
Стало известно, когда откроются Меги и Икеа в Ленинградской области
Кафе на 8-й Советской улице в третий раз поймали на приеме посетителей в обход карантина
В Смольном рассказали, какие ограничения по COVID-19 отменят с 15 июня
Коэффициент распространения коронавируса в Санкт-Петербурге снизился с начала июня
Башкетова пояснила, когда откроют рестораны в Санкт-Петербурге
Глава Роспотребнадзора рассказала об открытии парков в Санкт-Петербурге после коронавируса
Беглов поддержал идею о создании памятника погибшим от коронавирса врачам в Санкт-Петербурге
Дельфинов-афалин заметили в Финском заливе
«Горячая линия» по вопросам голосования по поправкам в Конституцию появилась в Ленобласти
На мать новорожденного, которого загрызала собака, полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело
Названы кандидатуры на должность председателя Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга
Финляндия не откроет границы с Россией до 14 июля
ДТП с фурами полностью перекрыло движение на трассе Р-23 в Ленинградской области
На ремонт 12-13 линий В.О. и Якорной улицы потратят почти 160 миллионов рублей
Граффити врачей-супергероев появились в Ленинградской области ко Дню России
Суд отправил под арест топ-менеджеров «МЭС Северо-Запад», вымогавших взятку в 100 миллионов
Больные коронавирусом бесплатно получат лекарства в Ленинградской области
Адвокат Соколова попросил прочитать СМС с оскорблениями, которые историку писала убитая любовница