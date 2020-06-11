«Король парковки» сломал ограждение набережной реки Мойки

11 Июнь 2020 2020-06-11T21:52:11+03:00

Самого водителя очевидцы аварии так и не нашли [фото]

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Иномарка почти полностью снесла ограждение набережной реки Мойки. Все произошло возле дома №36. Фотографии аварии появились в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Горе-водитель заехал на гранитный тротуар, сломал ограждение и поспешил выйти из машины от греха подальше. Когда прохожий сфотографировал ДТП, в автомобиле уже никого не было.

- Набережная реки Мойки, 36. Видать, днем не было парковочного места, поэтому решил аккуратненько припарковаться поперек, - пошутил автор снимков.

Машина чудом не свалилась в воду. Видимо, водитель все же нашел педаль тормоза. Фото: vk.com/spb_today

Многие горожане начали негодовать из-за автомобилистов, портящих исторический центр города. Другие вступились в защиту водителя, назвав повреждения незначительными.

Напомним, в середине минувшего мая легковушка пробила ограждение набережной реки Фонтанки и устремилась в дальнее плавание по речке. Водителю помогли выбраться из воды неравнодушные прохожие.

ИСТОЧНИК KP.RU