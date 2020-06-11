Загорелся семиэтажный дом на улице Шкапина

11 Июнь 2020 2020-06-11T22:08:36+03:00

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На улице Шкапина загорелся дом под номером 36. Известно, что здание не эксплуатируется. По сообщениям очевидцев из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте», спецслужбы перекрыли всю улицу, начиная от железнодорожного переезда и заканчивая Библиотечным переулком. У места происшествия оказалось множество зевак. Пожарных вызвали еще в 20:44.

Пострадавших в пожаре нет. Фото: vk.com/spb_today

- Установлено, что в семиэтажном, неэксплуатируемом здании загорелась обстановка на мансарде, площадь которой составляет 40 квадратных метров. Сведения о пострадавших к нам не поступали. К ликвидации пожара привлекалось 4 единицы техники, а также 17 человек личного состава, - отчитались в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

По словам местных жителей, огонь уже ликвидировали. Сейчас в округе разве что царит неприятный запах гари, немного мучающий людей.

ИСТОЧНИК KP.RU