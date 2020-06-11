Беглов получил 300 тысяч предложений по снятию ограничений от петербуржцев

11 Июнь 2020 2020-06-11T22:55:30+03:00

По словам губернатора, над этим списком уже работают ответственные люди

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Стало известно, что страницу губернатора Александра Беглова «атаковали» сотни тысяч петербуржцев с различными предложениями по поводу того, какие ограничения по коронавирусу в Северной столице следует снять в первую очередь. Градоначальник рассказал об этом в ходе заседания с полпредом президента при СЗФО.

- Мы решили посоветоваться с жителями, попросили их высказать мнение. И получили в итоге порядка 300 тысяч предложений. Сейчас над ними работаем, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.

Напомним, с 15 июня в Санкт-Петербурге уже отменят некоторые ограничительные меры. Например, позволят работать парикмахерским, баням, фотоателье, мебельным магазинам. В конце июня власти планируют дать старт навигации по рекам и каналам, а также разрешить открыть двери летним кафе и отдельным паркам, музеям, выставочным залам и зоопарку. В июле, если коронавирус будет не против, заработают фитнес-центры и бассейны с малым количеством посетителей, а также салоны красоты.

ИСТОЧНИК KP.RU