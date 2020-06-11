Тесты на коронавирус сделали уже миллиону петербуржцев

11 Июнь 2020 2020-06-11T23:20:25+03:00

С 1 марта в Санкт-Петербурге обследовали на коронавирус около миллиона человек. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сейчас в городе делают 360 анализов на 100 тысяч населения в день, что в 5 раз превышает норматив

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С начала пандемии коронавируса в Санкт-Петербурге обследовали на опасную инфекцию почти 1 миллион горожан – 951 568 человек. Охват анализами в 5 раз превышает норматив. Сейчас ежедневно на 100 тысяч населения делают 360 тестов. Диагностикой занимаются уже 36 лабораторий.

- По данным на 11 июня, в городе COVID-19 выявили у 19769 человек. При этом коэффициент распространения инфекции снижается. Сейчас он составил 0,88, - рассказал губернатор Александр Беглов полпреду президента по СЗФО в ходе заседания штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Также градоначальник добавил, что во время дней голосования по поправкам в Конституцию петербуржцам будут выдавать медицинские маски и перчатки на избирательных участках. Вдобавок средства индивидуальной защиты получат и волонтеры, и наблюдатели, и члены выездных бригад.

ИСТОЧНИК KP.RU