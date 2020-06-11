Тесты на коронавирус сделали уже миллиону петербуржцев
С начала пандемии коронавируса в Санкт-Петербурге обследовали на опасную инфекцию почти 1 миллион горожан – 951 568 человек. Охват анализами в 5 раз превышает норматив. Сейчас ежедневно на 100 тысяч населения делают 360 тестов. Диагностикой занимаются уже 36 лабораторий.
- По данным на 11 июня, в городе COVID-19 выявили у 19769 человек. При этом коэффициент распространения инфекции снижается. Сейчас он составил 0,88, - рассказал губернатор Александр Беглов полпреду президента по СЗФО в ходе заседания штаба по борьбе с распространением коронавируса.
Также градоначальник добавил, что во время дней голосования по поправкам в Конституцию петербуржцам будут выдавать медицинские маски и перчатки на избирательных участках. Вдобавок средства индивидуальной защиты получат и волонтеры, и наблюдатели, и члены выездных бригад.
ИСТОЧНИК KP.RU