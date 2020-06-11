2020-06-11T23:51:57+03:00
Общество

Умер главный внештатный офтальмолог Санкт-Петербурга Юрий Астахов

Известный профессор, возглавлявший офтальмологическую службу в течение 35 лет, скончался на 81-м году жизни
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Умер врач Юрий Астахов, который 35 лет возглавлял офтальмологическую службу Санкт-Петербурга. Фото: 1spbgmu.ruУмер врач Юрий Астахов, который 35 лет возглавлял офтальмологическую службу Санкт-Петербурга. Фото: 1spbgmu.ru
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Умер известный петербургский профессор Юрий Астахов, который возглавлял городскую офтальмологическую службу в течение 35 лет. О смерти 80-летнего медика сообщили в комздраве и университете имени Павлова. До конца своих дней Юрий Сергеевич был главным внештатным офтальмологом Северной столицы с безупречной репутацией. За годы профессиональной карьеры он написал больше 500 печатных научных работ.

- Под его руководством была организована офтальмологическая служба в Санкт-Петербургском территориальном и межрайонных диабетологических центрах, система районных глаукомных центров, модернизация офтальмологической службы города. С его именем связано создание первого в России массового производства контактных линз, - сообщает пресс-служба комздрава.

Вспоминая Юрия Астахова, коллеги выделяют его высокий профессионализм, деловые качества, целеустремленность и напористость. Он воспитал не одно поколение врачей, чего только стоит руководство над 38 кандидатами и двумя докторами наук. О гражданской панихиде сообщат чуть позже. «Комсомолка» выражает искренние соболезнования друзьям и родным Юрия Сергеевича.

ИСТОЧНИК KP.RU

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