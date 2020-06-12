Следком Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело из-за распространения коронавирусного фейка

12 Июнь 2020 2020-06-12T00:23:15+03:00

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Следком Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело из-за распространения коронавирусного фейка в социальных сетях. Аноним делал репосты с видео от женщины, которая утверждала, что один из магазинов продает медицинские маски, которые на самом деле якобы являются гуманитарной помощью из Китая. Оказалась, что она неправильно перевела информацию с иностранного языка.

- Указанное изделие не является гуманитарной помощью. Кроме того, следствием установлено, что импортер данных медицинских масок – данный магазин, а поставщик – одна из коммерческих структур, - поясняют в пресс-службе ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Расследование уголовного дела продолжается. Если анонима вычислят, то его привлекут по статье за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. В худшем случае виновника ждет ограничение свободы на срок до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU