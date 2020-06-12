Спасатели вытащили собаку, провалившуюся в 12-метровый колодец в Ленобласти
Волонтеры «Кошкиспаса» вызволили собаку, упавшую в открытый 12-метровый колодец в деревне Губаницы Волосовского района Ленобласти. Четверо ребят прибыли на место в пол второго ночи. Посветив фонарем в глубокий колодец, они увидели неподвижное тело пса. Наверху, тем временем, узника ждала его четвероногая подруга, изредка скулившая.
Вот они - герои! Фото: vk.com/koshkispas
- Саша (один из спасателей – Прим. ред.) грустно посмотрел в небо, оглядел нас, тяжело вздохнул и скрылся в глубине. Зависнув в метре от собаки, он начал вести с ней задушевные беседы. Пес внимал. Около 40 минут прошло, когда все было готово к подъему. Наконец, последний рывок – и ребята принимают косынку. А на дворе уже светло! Белые ночи, - рассказывают волонтеры в группе «Кошкиспаса» во «Вконтакте».
Пес уже вовсю носится с подругой. Фото: vk.com/koshkispas
Оказалось, что пес чудом не упал прямиком на стекла от бутылки. На воле, когда его освободили от косынки, тот поначалу лежал и грустно глядел по сторонам. Ребята подумали, что пес точно травмирован, однако его подруга, что называется, «завела» приятеля, и они стали свободно носиться по округе.
Собака провалилась в 12-метровый колодец в Ленобласти.Видео: vk.com/koshkispas
ИСТОЧНИК KP.RU